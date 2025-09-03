SP: trio é procurado por morte de mulher a socos e pontapés após festa punk

Três suspeitos de envolvimento na série de agressões que provocaram a morte de uma mulher após um evento de bandas punk na cidade de São Paulo tiveram prisão temporária (por 30 dias) decretada pela Justiça e são procurados pela Polícia Civil de São Paulo. O crime ocorreu no início de agosto, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital.

Quem são os procurados

Graciella Verenich, 44, é apontada como a principal agressora. O companheiro dela, André Santos Amorim, 42, foi flagrado por câmeras de segurança (veja aqui) impedindo outras pessoas de tentarem ajudar a vítima.

Defensores do casal afirmaram que devem apresentar os dois à polícia somente após terem acesso ao processo e analisarem os argumentos para a prisão. A nota foi assinada pelos advogados André Lozano Andrade e Ana Carolina Rozendo Barranquera.

Katyuscha Fon, 48, também foi gravada. Durante a briga, ela deu chutes na vítima, Helen Vitai, 43. Segundo informações iniciais, Helen e Katyuscha haviam discutido em uma publicação nas redes sociais dias antes do crime.

Katyuscha Fon, 48, também é procurada pela polícia Imagem: Cedido ao UOL

A defesa de Katyuscha disse que não vai se manifestar. Procurada, a advogada Katarine Liones ainda apontou que o caso se encontra em fase investigativa.

Caso é investigado pelo no 7º Distrito Policial (Lapa). A polícia tenta localizar e prender os investigados, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram Helen sendo brutalmente agredida na rua Guaicurus, na Lapa, zona oeste de São Paulo, na noite de 3 de agosto. Minutos antes, ela havia participado do evento "200 anos de Punk".

Helen Vitai, de 43 anos, morreu após ser agredida Imagem: Reprodução/Redes sociais

Vídeo obtido pelo UOL mostra uma mulher ruiva, apontada como Graciella, dando socos e chutes na vítima por volta das 22h12. Um homem identificado como André afasta pessoas que tentavam intervir.

Às 22h15, Katyuscha se aproxima com uma garrafa nas mãos e chuta a cabeça da vítima, já imobilizada no chão. Três minutos depois, um homem tenta intervir, mas também é impedido por André.

Às 22h20, a agressão termina. Helen fica caída no chão; duas mulheres tentam ajudá-la, sem sucesso. Em seguida, ela permanece sozinha por alguns minutos, até que recebe água de uma pessoa que passava pelo local.

Às 23h, guardas civis tentaram reanimá-la com massagem cardíaca, e o Samu foi acionado. A vítima foi levada à UPA da Lapa, mas não resistiu.

A causa da morte ainda é incerta. Helen deixou uma filha.