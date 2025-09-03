Crianças a partir de 5 anos terão aulas de segurança com armas no Tennessee

Topo

Crianças a partir de cinco anos começarão a ter aulas de segurança com armas no Tennessee, um estado governado por republicanos que se tornará o primeiro dos Estados Unidos a aprovar uma lei do tipo.

Em 2024, o Legislativo estadual aprovou um projeto de lei que determina os cursos, que começarão a ser ministrados nas escolas públicas no início do novo ano letivo.

O Departamento de Educação Estadual publicou diretrizes que estabelecem que alunos de cinco a oito anos devem, por exemplo, ser capazes de distinguir entre uma arma falsa e uma arma real. 

O texto acrescentou que também devem aprender a "demonstrar uma atitude responsável em relação às armas de fogo" e a identificar as partes de uma arma, como o gatilho ou o cano.

O curso será anual e obrigatório para os estudantes até a conclusão do Ensino Médio. 

Os defensores da medida afirmam que é uma forma de responder aos tiroteios nas escolas, tragicamente frequentes nos Estados Unidos, país que tem mais armas que pessoas. 

O Tennessee é o primeiro estado a aprovar uma lei que determina aulas de segurança no uso de armas para crianças, mas Utah e Arkansas também adotaram legislações semelhantes recentemente.

As diretrizes estaduais não especificam como os educadores devem ensinar o material, nem quanto tempo o curso deve durar: indicam apenas que os instrutores não devem usar "munições reais, disparos reais ou armas reais", e que devem ser "neutros em relação ao seu ponto de vista sobre temas políticos".

As autoridades escolares podem convidar a polícia ou especialistas em saúde pública para ajudar nas aulas.

As armas são a principal causa de morte entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, segundo funcionários de saúde pública do país. 

Os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por violência com armas entre os países desenvolvidos.

