Topo

Notícias

Crescimento da atividade de serviços da China atinge pico em 15 meses em agosto, mostra PMI privado

03/09/2025 07h12

Por Liangping Gao e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais rápido em 15 meses em agosto, impulsionada por uma demanda mais firme no país e uma recuperação nos pedidos externos, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quarta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da RatingDog para a China, compilado pela S&P Global, subiu de 52,6 em julho para 53,0 em agosto, máxima desde maio de 2024. A marca de 50 pontos separa expansão de contração.

O aumento foi amplamente consistente com o PMI oficial de serviços, que subiu de 50,0 em julho para 50,5 em agosto.

O índice da RatingDog é visto como um indicador melhor dos fornecedores de serviços menores e orientados para a exportação ao longo da costa leste da China, enquanto o PMI oficial acompanha principalmente as empresas de grande e médio porte, incluindo as estatais.

A economia da China vem lutando para recuperar o ímpeto em meio a uma prolongada queda no setor imobiliário, além de fraqueza da confiança das famílias e dos investimentos privados. Pequim introduziu medidas para estimular o consumo interno e conter as guerras de preços, mas esses esforços ainda não produziram resultados significativos.

O setor de serviços tem sido um ponto relativamente positivo em comparação com o industrial, sustentado pelas viagens, mas as margens permanecem pequenas, já que as empresas enfrentam o aumento dos custos e a concorrência de preços.

"Embora esse impulso de curto prazo seja positivo para a atividade empresarial, a pressão contínua sobre os lucros corporativos pode criar um feedback negativo no longo prazo", disse Yao Yu, fundador da RatingDog.

"Se os preços podem ser efetivamente repassados e se há sinais de melhora na demanda interna será crucial para avaliar a probabilidade de uma recuperação econômica sustentada", disse Yao.

O PMI composto, que abrange tanto o setor industrial quanto o de serviços, subiu de 50,8 em julho para 51,9 em agosto, o ritmo mais rápido desde novembro, com o crescimento liderado pelo setor de serviços.

(Reportagem de Liangping Gao e Ryan Woo)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

STF tem 2º dia de julgamento do golpe com defesa de Bolsonaro e outros réus

Crianças a partir de 5 anos terão aulas de segurança com armas no Tennessee

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista à sessão de hoje (3) no STF

Empresários brasileiros rebatem acusações comerciais dos EUA em audiência pública em Washington

Tribunal de apelações bloqueia uso de lei de 1798 por Trump para deportações

"Nada pode deter o crescimento da China", diz Xi Jinping em desfile militar ao lado de Putin e Kim Jong-un

'Nova política de vistos reflete exclusão', afirma advogada especializada em imigração nos EUA

UE inicia processo de ratificação de acordo com Mercosul apesar da relutância da França

Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia

EUA limitam envios de de ferramentas de fabricação de chips da TSMC para a China

Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje (3)? Como ver STF ao vivo