'Coração partido' pode não ser só metáfora; entenda a síndrome de Takotsubo

Síndrome atinge principalmente mulheres acima dos 50 anos - bymuratdeniz/Getty Images
Síndrome atinge principalmente mulheres acima dos 50 anos
03/09/2025 15h24

Perder alguém querido, enfrentar um divórcio, ser surpreendido por uma demissão ou receber o diagnóstico de uma doença grave são momentos que mexem fundo com as emoções. Em alguns casos, o impacto não se restringe ao psicológico: o coração também pode sofrer. É nesse cenário que surge a síndrome de Takotsubo, conhecida como "síndrome do coração partido".

Os sintomas lembram os de um infarto:

  • Dor no peito;
  • Falta de ar;
  • Palpitações;
  • Tontura;
  • Queda de pressão;
  • Arritmias.

A diferença é que, enquanto o infarto acontece por obstrução de artérias coronárias, no Takotsubo os vasos permanecem íntegros. O problema está no ventrículo esquerdo, responsável por bombear o sangue, que passa a funcionar de forma irregular. Na maioria das vezes, a condição é passageira, mas em situações raras pode trazer complicações graves.

Essa síndrome foi descrita por médicos japoneses, em 1991, recebendo o nome de cardiomiopatia de Takotsubo. Com a diminuição da função de uma parte do ventrículo esquerdo, ele assume um formato semelhante a um vaso usado para pescar polvos, muito utilizado no Japão, por isso: tako = polvo + tsubo = vaso, pote.

Quem está mais vulnerável e por quê

As estatísticas mostram que a síndrome atinge principalmente mulheres acima dos 50 anos, na fase da pós-menopausa. A queda natural do estrogênio, hormônio que também exerce funções protetoras sobre os vasos sanguíneos, parece aumentar a vulnerabilidade a essa cardiomiopatia induzida pelo estresse.

Situações que provocam uma forte emoção geram uma descarga intensa de hormônios, as chamadas catecolaminas, na corrente sanguínea. E isso pode levar a espasmos de pequenos vasos do coração, ou seja, um estreitamento nas artérias que irrigam o órgão. Isso interfere no funcionamento do músculo cardíaco.

Diagnóstico rápido e caminhos de cuidado

Diante de qualquer suspeita, a regra é clara: procurar ajuda médica imediatamente. O tratamento costuma incluir medicamentos que ajudam a controlar a pressão e a frequência cardíaca, sempre definidos de acordo com o quadro de cada paciente.

Mas lidar com a síndrome não se resume a remédios. É fundamental adotar estratégias para reduzir o estresse do dia a dia. Praticar atividade física regular, cultivar momentos de relaxamento, manter o sono em dia e buscar apoio emocional são atitudes que não só auxiliam na recuperação, como também previnem novos episódios.

*Com informações de reportagem publicada em 12/04/2019 coluna de VivaBem de 13/12/2021

