Copa do Nordeste: Bahia vence Confiança por 4 a 1 e encaminha título

No início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Confiança chegou a animar a sua torcida, quando descontou com o atacante Ronald Camarão. Porém, o Bahia precisou de apenas quatro minutos para voltar a abrir uma vantagem de dois gols, quando Rodrigo Nestor cobrou falta da entrada da área, com muita categoria, para superar o goleiro Allan.

O time do técnico Rogério Ceni queria mais, e conseguiu aos 40 minutos, quando o zagueiro Rezende subiu mais que a defesa do Confiança para marcar de cabeça e dar números finais ao placar.