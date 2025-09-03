Topo

Notícias

Copa do Nordeste: Bahia vence Confiança por 4 a 1 e encaminha título

03/09/2025 23h33

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 4, 2025

No início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Confiança chegou a animar a sua torcida, quando descontou com o atacante Ronald Camarão. Porém, o Bahia precisou de apenas quatro minutos para voltar a abrir uma vantagem de dois gols, quando Rodrigo Nestor cobrou falta da entrada da área, com muita categoria, para superar o goleiro Allan.

O time do técnico Rogério Ceni queria mais, e conseguiu aos 40 minutos, quando o zagueiro Rezende subiu mais que a defesa do Confiança para marcar de cabeça e dar números finais ao placar.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Sinner atropela Musetti e chega às semifinais do US Open

Rússia diz que garantias de segurança desejadas pela Ucrânia são 'perigo' para Europa

STJ suspende decisão do TJ-PR e restabelece direitos de deputado do Paraná

Copa do Nordeste: Bahia vence Confiança por 4 a 1 e encaminha título

Harvard obtém vitória contra Trump na Justiça dos EUA

Osaka vence Muchova e já está nas semifinais do US Open

BC rejeita compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB)

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia sua reeleição à AFP

Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados

Ex-presidente peruano Toledo recebe nova condenação por lavar dinheiro da Odebrecht

Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul