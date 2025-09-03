Ayres Britto: Constituição não prevê autoanistia; STF reafirma democracia

A Constituição brasileira não prevê a chamada autoanistia para agentes do Estado que atentam contra a democracia, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Britto explicou que Bolsonaro era um agente do Estado durante o desenrolar da trama golpista, uma vez que ele era o presidente da República. Isto configuraria o Estado indo contra suas próprias leis, e a Constituição não prevê a aplicação da anistia nestes casos.

É por isso que quando se fala de anistia, é preciso cuidado, muito cuidado, porque na Constituição ela é competência da União. É a dita lei sobre anistia, mas no pressuposto do cometimento de infração penal, de infração não penal somente, contra o Estado e suas leis. É diferente de anistiar o próprio Estado. Se o Estado desrespeita as suas leis, nós não estamos mais diante da figura da anistia, e sim da autoanistia. E a Constituição não prevê a autoanistia.

Se anistiamos um crime cometido por um agente do Estado, titulado em um dos Poderes e que agiu em nome do Estado, na verdade, nós estaríamos anistiando o próprio Estado. Isso seria a figura da autoanistia não prevista na Constituição brasileira. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

Ayres Britto ressalta que o Estado Democrático de Direito exige que o próprio Estado cumpra as leis que cria. Para ele, a autoanistia fere a essência da democracia e abre caminho para a insegurança jurídica.

Se o Estado, por intermédio de um agente seu, falando em nome dele, desrespeita uma lei do Estado, descaracteriza, vulnera a própria noção de Estado de Direito que a Constituição consagrou. O que é Estado de Direito? É uma situação que pressupõe o Estado a cumprir o seu próprio direito. Só é Estado de Direito se entendermos assim. Se o Estado passa a desrespeitar o direito por ele mesmo criado, a insegurança jurídica é total. E, no caso da democracia, ela é totalmente espatifada. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

'Julgamento do STF reafirma democracia como princípio supremo', diz Ayres Britto

A centralidade da democracia na Constituição de 1988 é o eixo do julgamento histórico do STF sobre a tentativa de golpe de Estado, segundo Ayres Britto. Para ele, a democracia é o princípio supremo que orienta todo o sistema constitucional brasileiro.

Vejo pelo prisma da democracia, principalmente, todos esses episódios lamentáveis de conturbação da vida social, política e jurídica brasileira. Quando se fala de democracia, ela precisa insistir nisso. Na Constituição de 1988, que é a lei das leis, a democracia é o princípio substantivamente supremo.

A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Um governo constituído pelo povo, exigido por ele, ou direto ou indiretamente, e em benefício dele próprio. Sendo esse o princípio dos princípios, é o mais relevante. E o que está em jogo e sob acusação, na verdade, dos réus, é um atentado à democracia. Quer dizer, gravidade maior não pode haver. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

Ayres Britto destaca que a Constituição é fruto da vontade da nação, não do Estado, e que cabe ao Supremo zelar por seus princípios. Ele ressalta que o julgamento do STF é inédito ao tratar do direito penal como instrumento de defesa da democracia.

Vamos bater continência para ela. Lembrando que a Constituição é a única lei que não tem número. Isso ajuda a compreender as coisas, a ordenar o pensamento. Todas as leis e atos estatais têm número, principalmente os normativos. Mas a Constituição não é feita pelo Estado; na sua redação originária, é feita pela nação, nessa linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

'Julgamento de generais é inédito e fortalece democracia', diz Ayres Britto

O julgamento de militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado é um marco inédito na história do Brasil, segundo Ayres Britto. Ele aponta que a responsabilização individual é essencial para proteger o Estado Democrático de Direito.

O processo conduzido pelo STF reafirma que ninguém está acima da lei, nem civis nem militares, e que a defesa da democracia é missão permanente das Forças Armadas, conforme a Constituição.

O título versante sobre as Forças Armadas, assim como sobre os órgãos de segurança pública no Brasil, a partir da Polícia Federal, é o número cinco, cujo nome é autoexplicativo. O nome é da defesa do Estado e das instituições democráticas, inclusive os Três Poderes.

As Forças Armadas são organizadas à base da hierarquia e da disciplina para a defesa e não agressão, hostilidade e ataque às instituições democráticas. Os comandantes militares que não cederam ao canto da sereia, digamos assim, agiram no estrito cumprimento do dever constitucional. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

Ayres Britto cita dispositivos constitucionais que tornam inafiançável e imprescritível o crime de atentado à ordem democrática, ressaltando que a democracia é o valor supremo da sociedade brasileira.

A Constituição diz que constitui crime inafiançável e imprescritível. No inciso 44 do artigo 5º, dentre os direitos e garantias fundamentais, portanto. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, formalmente, e o regime democrático e o Estado democrático, substantivamente. São os dois princípios fundamentais. Mais uma vez, a Constituição coloca ênfase no princípio maior substantivamente, falando da democracia. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

