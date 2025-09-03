Topo

ConocoPhillips anuncia demissão de até 25% de sua força de trabalho

Nova York

03/09/2025 17h51

A gigante do petróleo ConocoPhillips planeja demitir até um quarto de sua força de trabalho, terminando milhares de empregos, como parte de esforços mais amplos da empresa para reduzir custos.

Um porta-voz da ConocoPhillips confirmou as demissões nesta quarta-feira, observando que de 20% a 25% dos funcionários e contratados seriam impactados em todo o mundo. A empresa atualmente possui cerca de 13.000 funcionários globalmente - o que significa que os cortes impactariam entre 2.600 e 3.250 pessoas.

"Sempre estamos analisando como podemos ser mais eficientes com os recursos que temos", disse um porta-voz da ConocoPhillips por e-mail, acrescentando que a empresa espera que a "maioria dessas reduções" ocorra antes do final do ano.

As ações da gigante do petróleo cederam 4,38% durante o expediente hoje em Nova York. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

