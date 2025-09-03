Topo

Notícias

Conab fará leilões para escoamento de até 50 mil t de feijão

03/09/2025 17h14

Brasília, 3 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai realizar leilões para o escoamento de até 50 mil toneladas de feijão da safra 2024/25. O investimento na operação será de R$ 21,7 milhões, conforme autorizado pelo governo em portaria interministerial de 25 de agosto. Os leilões para equalização de preços do feijão serão realizados na próxima semana, informou a companhia. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira pelo presidente da empresa pública, Edegar Pretto, durante participação na Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul.A medida valerá para feijão cores e feijão preto cultivado e produzido nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A subvenção será concedida pelo governo por meio de pagamento do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa (Pepro) e do Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), que serão ofertados em leilões realizados pela Conab. Produtores rurais e cooperativas de produtores rurais poderão participar dos certames do Pepro e usinas de beneficiamento e comerciantes poderão participar dos leilões de Pep. O feijão deverá ser comercializado pelo setor privado, dispõe a portaria.Segundo a empresa pública, serão ofertadas 25 mil toneladas para Pepro e outras 25 mil toneladas para Pep. O leilão pretende garantir o pagamento do preço mínimo ao produtor por meio da subvenção econômica, além de apoiar o escoamento da safra para fora dos Estados de origem da produção, de acordo com a estatal. "Queremos arrematar até 50 mil toneladas de feijão para enxugar este mercado e garantir que nosso produtor receba o mínimo pelo custo de sua produção. Assim, ele segue motivado a continuar plantando feijão e os preços ficam equilibrados nas prateleiras de supermercado", disse Pretto durante o ato de lançamento.Os primeiros leilões de Pep e Pepro serão realizados em 10 e 11 de setembro. O certame de 10 de setembro será voltado à agricultura familiar, com a oferta de 7,5 mil toneladas de feijão preto via Pepro para agricultores e cooperativas da agricultura familiar da região Sul. Para receber o prêmio, o produtor ou cooperativa deverá comprovar a produção e a venda/escoamento do feijão preto para indústria de beneficiamento ou comerciante de uma localidade diferente de onde ocorre o plantio do produto, informou a Conab. Outras 7,5 mil toneladas de feijão serão ofertadas também no dia 10 por meio de Pep para indústrias de beneficiamento e comerciantes do produto da região Sul. Neste leilão de Prêmio para Escoamento de Produto, o participante deverá comprovar a compra do feijão preto in natura obrigatoriamente de agricultores familiares diretamente ou por meio de suas cooperativas, pelo preço mínimo e o posterior escoamento do produto.Já os leilões de Pepro e Pep de 11 de setembro serão de ampla concorrência. O limite por produtor para a subvenção é de 8,4 toneladas do grão. Os deverão estar inscritos na Bolsa de Mercadorias pela qual pretendem atuar e em situação regular perante o Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) da Conab, entre outras exigências previstas nos editais. Os leilões têm por objetivo garantir o pagamento dos preços mínimos aos produtores de feijão, já que os preços praticados no mercado estão abaixo do patamar previsto pela Conab para a safra e que cobre os custos de produção. O preço mínimo de garantia do governo vigente para a safra 2024/2025 é de R$ 181,23 por saca de 60 kg para o feijão cores e de R$ 152,91 por saca de 60 kg para o feijão-preto, conforme estabelecido na portaria.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Vítimas de Jeffrey Epstein prometem divulgar lista com nomes de abusadores

Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

Whey e creatina: polícia de SP apreende 4.000 kg de produtos falsificados

'Tem gente ameaçando votar urgência para anistia na próxima semana', diz líder do PT

Auger-Aliassime elimina De Minaur e volta à semifinal do US Open

EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026

Governo pede investigação da Polícia Federal sobre fraudes no Seguro-Defeso

Segundo dia do julgamento de Bolsonaro tem declaração de amor à sogra e piadas de Dino

Conab fará leilões para escoamento de até 50 mil t de feijão