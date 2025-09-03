Conab compra 15,5 mil t de milho para estoques do ProVB

Topo

Brasília, 3 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) comprou 15,5 mil toneladas de milho em leilão realizado nesta quarta-feira, 3. A oferta total da empresa púbica era de 41,5 mil toneladas, portanto sobraram 26 mil toneladas, segundo informações disponíveis no sistema de leilões da companhia.O cereal deve ser entregue pelos arrematantes dos lotes a partir de amanhã até 3 de dezembro. O cereal foi negociado ao preço mínimo de R$ 0,9799 a R$ 1,4100 o quilo. Os lotes negociados são provenientes da Bahia, Maranhão e Mato Grosso.Em nota de anúncio do leilão, a estatal disse que a compra do cereal tem como objetivo abastecer os estoques governamentais de milho voltados para o atendimento do Programa de Venda em Balcão (ProVB), a fim de apoiar os pequenos criadores de animais do País.

