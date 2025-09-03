Topo

Com resultado, Brasil fica em 32º em ranking de 49 países

03/09/2025 07h53

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve o 32.º melhor desempenho no segundo trimestre de 2025 em um ranking de crescimento que considera as informações de 49 países, segundo a agência de classificação de risco Austin Rating.

O PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre, segundo os dados das Contas Nacionais trimestrais publicados nesta terça-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os países com desempenho melhor do que o do Brasil no período, estão China (1,1%), Israel (0,9%), Estados Unidos (0,8%), México (0,6%) e Colômbia (0,5%).

O avanço brasileiro foi idêntico ao do Chile, Hong Kong, Letônia, Hungria e Reino Unido. No topo da lista com melhor desempenho porcentual no último trimestre, aparece a Indonésia, que cresceu 4%, seguida de Taiwan.

O Brasil deve encerrar o ano de 2025 se mantendo como a 10.ª maior economia do mundo, posto que deve preservar em 2026, conforme as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) compiladas pelo economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. A melhor posição alcançada pelo Brasil no ranking foi a 7.ª, entre 2010 e 2014.

Em valores, entre os dez países com o melhor desempenho na economia no trimestre passado, destaque para a Índia, com US$ 4,187 trilhões. O país subiu uma posição no ranking da Austin e ultrapassou o Japão, cuja economia fechou o último trimestre em US$ 4,186 trilhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

