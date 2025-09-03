Colapso Maia explicado? Novo estudo aponta 13 anos seguidos de seca severa

Um novo estudo aponta que secas severas e prolongadas tiveram papel decisivo no colapso da civilização Maia clássica. A descoberta foi feita a partir da análise de uma estalagmite encontrada em uma caverna na Península de Yucatán, no México.

O que aconteceu

Pesquisadores da Universidade de Cambridge examinaram isótopos de oxigênio preservados na formação rochosa. Esses registros naturais funcionam como arquivos do clima. A análise permitiu identificar as condições de chuvas em estações específicas entre 871 e 1021 d.C., período conhecido como Clássico Terminal.

Foi a primeira vez que os cientistas conseguiram isolar informações sobre estações secas e chuvosas desse período. O resultado mostrou que ocorreram oito secas durante as temporadas de chuva, cada uma delas com duração mínima de três anos. A mais longa se estendeu por 13 anos consecutivos.

Esse cenário coincide com dados arqueológicos que revelam mudanças profundas na sociedade maia. Cidades de pedra no sul foram abandonadas. Dinastias inteiras chegaram ao fim. Grandes centros do norte, como Chichén Itzá, viram a construção de monumentos e inscrições parar repentinamente.

Declínio de uma civilização

Esse período da história maia tem sido motivo de fascinação por séculos. Houve múltiplas teorias sobre o que causou o colapso, como mudanças nas rotas comerciais, guerras ou secas severas, com base nas evidências arqueológicas deixadas pelos maias. Mas, nas últimas décadas, começamos a aprender bastante sobre o que aconteceu com os maias e por quê, ao combinar os dados arqueológicos com evidências climáticas quantificáveis Daniel H. James, autor principal do estudo, em comunicado

Desde os anos 1990, pesquisadores passaram a relacionar os registros climáticos com as datas gravadas em monumentos maias. Agora, com a análise detalhada das camadas da estalagmite, foi possível obter uma visão ainda mais precisa. As camadas anuais, de cerca de 1 mm, mostraram não só médias de chuva, mas também o impacto direto das secas nas estações chuvosas.

Não tem sido possível comparar diretamente a história de sítios maias individuais com o que sabíamos anteriormente sobre o registro climático. Sedimentos de lagos são ótimos quando se quer observar o panorama geral, mas as estalagmites nos permitem acessar os detalhes finos que estavam faltando Daniel H. James

Daniel H. James instala um monitor de taxa de gotejamento em um fluxo de pedra em Yucatán, no México Imagem: Sebastian Breitenbach

Para os pesquisadores, esse detalhe faz toda a diferença. A sobrevivência dos maias dependia das colheitas, que só prosperavam se houvesse chuva suficiente na estação certa. Quando as chuvas falhavam por anos seguidos, mesmo técnicas avançadas de manejo da água não eram capazes de evitar crises de abastecimento e fome.

Saber a média anual de chuvas não revela tanto quanto saber como foi cada estação chuvosa individual. Ser capaz de isolar a estação chuvosa nos permite acompanhar com precisão a duração da seca nessa temporada, que é o que determina se as colheitas prosperam ou fracassam Daniel H. James

Secas e silêncio histórico

Os períodos de estiagem prolongada também se alinham a momentos de silêncio histórico. Em anos de seca extrema, os maias deixaram de registrar datas em seus monumentos. "Isso não significa necessariamente que os maias tenham abandonado Chichén Itzá durante esses períodos de seca severa, mas é provável que eles tivessem preocupações mais imediatas do que construir monumentos, como se as colheitas das quais dependiam dariam certo ou não", afirmou James.

O estudo ainda abre espaço para novas descobertas. Segundo os cientistas, outras estalagmites da região podem revelar não apenas a frequência de secas, mas também o impacto de tempestades tropicais.

Além do que as estalagmites podem nos dizer sobre esse período da história maia, elas também podem nos mostrar a frequência e a gravidade de tempestades tropicais, por exemplo. Como um estudo de caso para comparações detalhadas entre clima e dados históricos, é empolgante poder aplicar métodos geralmente associados ao passado remoto a uma história relativamente recente Daniel H. James

A pesquisa foi publicada na revista Science Advances e contou com apoio da National Geographic Society e da Leverhulme Trust.