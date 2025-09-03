Topo

Notícias

CNU 2025: confira as 228 cidades onde serão aplicadas as provas

03/09/2025 17h24

Cartão de inscrição

Os locais exatos das provas do certame, por questões de segurança, somente poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir de 22 de setembro, quando for divulgado o Cartão de Confirmação de Inscrição.

O documento ainda trará dados como o número de inscrição, as datas e os horários de aplicação das provas, além da informação sobre a opção do uso do nome social e se o atendimento especializado foi concedido após solicitação no ato de inscrição.

O documento estará disponível no portal do CPNU

O CNU 2025 terá dois dias de aplicação de provas para os 761.528 inscritos confirmados. O primeiro dia, previsto para 5 de outubro, será dedicado somente à aplicação das provas objetivas. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa e convocados para fazer as discursivas farão a segunda fase em 7 de dezembro.

Os candidatos negros optantes pela reserva de vagas, que passarão pelo procedimento de confirmação complementar da autodeclaração, serão convocados por meio de futuros editais.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

PSIU: Justiça suspende fim do limite de barulho para shows e grandes eventos em SP

Haddad: tomara que saída de União Brasil e PP do governo não seja por anistia

MP do Equador acusa ex-funcionários de Correa de homicídio de presidenciável

Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

Messi ensaia despedida em casa diante de uma esperançosa Venezuela

Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

Wall Street se beneficia de alta das ações tecnológicas

Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas do acidente em Lisboa

Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins

Supervisão federal do departamento de polícia de Seattle é encerrada após 13 anos