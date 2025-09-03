6 pontos defendidos pelos advogados de Bolsonaro no julgamento do STF

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) fez suas sustentações hoje no julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a trama golpista após as eleições de 2022. Nas falas, os advogados negaram a participação do ex-presidente, descredibilizaram a delação de Mauro Cid e questionaram as provas apresentadas.

O que aconteceu

Segundo a defesa, Bolsonaro "foi dragado" para o 8 de janeiro. O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente, começou a manifestação negando a participação no 8 de janeiro.

O ex-presidente foi dragado para esses fatos. O ex-presidente não atentou contra o estado democrático de direito. E não há uma única prova que atrele o presidente ao Punhal Verde e Amarelo, à Operação Luneta e ao 8 de janeiro Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro

O advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, durante julgamento da trama golpista no STF Imagem: Rosinei Coutinho/STF

Advogado descredibilizou a delação de Mauro Cid. Vilardi disse que o ex-ajudante de ordens rompeu com o acordo de colaboração e foi pego "na mentira pela enésima vez". A declaração foi dada após o advogado lembrar que Cid conversou sobre a delação com o advogado do réu Marcelo Câmara por um perfil falso no Instagram. "O que mostra isso? Que esse homem não é confiável", disse.

Nós temos uma delação que eu também vou colocar... alguém chamou aqui de uma jabuticaba, não é uma jabuticaba, com todo respeito. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, a forma como está sendo proposta, nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro

Defesa de Bolsonaro insiste no argumento da falta de tempo para analisar provas. Vilardi repete um argumento que foi recorrente ao longo de toda a ação penal e até antes do recebimento da denúncia: o da falta de tempo para a defesa ter acesso e estudar tudo que foi levantado pela investigação. Ao longo de todo o processo a defesa pediu mais prazo, adiamento de depoimentos e até suspensão de audiências.

Advogado também apontou contradições na denúncia. Vilardi explorou os documentos com supostos planos e estratégias golpistas encontrados ao longo da investigação para alegar divergências e contradições. O criminalista questionou a cronologia dos fatos narrados pela PGR e lembra que, segundo a denúncia, na reunião do dia 7 de dezembro com Bolsonaro, o Exército foi contra o plano golpista. A mesma denúncia aponta que houve uma reunião dos militares kids pretos no apartamento do general Braga Netto, em Brasília, no dia 15 de dezembro, o que, para Vilardi, não faria sentido já que o Exército já havia sinalizado ser contra a tentativa golpista.

Denúncia contra Bolsonaro está baseada em "impressão de general", defendeu o advogado. Vilardi argumenta que não há provas que liguem Bolsonaro ao plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. "Não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrele o presidente ao 8 de janeiro, ao Punhal [Verde e Amarelo], não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova? Não existe absolutamente nada", alegou.

Vilardi disse que não se pode punir "atos preparatórios", antes de o delito ser executado. A defesa entende que eventuais conversas sobre o crime não configuram crime em si. Ou seja: se Bolsonaro tratou sobre golpe de Estado em reuniões, isso não deveria ser penalizado. O advogado destacou que o Código Penal não permite a punição de atos preparatórios e disse que o Congresso analisou o tema, mas, por opção legislativa, não tipificou os atos preparatórios.

Uma fala do procurador [geral da República], data vênia, mas absolutamente contraditória, diz o seguinte: 'O golpe não se consumou pela resistência do Exército e da Aeronáutica, mas atingiu seu auge', aspas, atingiu seu auge com a perseguição de pessoas. Bom, mas se ele não se consumou, como é que ele atingiu seu auge? Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro

Ontem, Gonet falou sobre a configuração de crime nos "atos preparatórios". Em sua manifestação, o procurador-geral da República reforçou o entendimento de que, em caso de tentativa de golpe de Estado, os atos preparatórios já bastam para que o crime seja configurado e pediu a condenação dos acusados.