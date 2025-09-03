Chinês fez raro protesto dias antes de grande desfile militar

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - Um chinês realizou um raro protesto dias antes de o presidente Xi Jinping receber líderes globais para um desfile militar em Pequim, ao projetar slogans anticomunistas em um prédio em uma cidade no sudoeste da China, segundo imagens da mídia social.

Slogans gigantes dizendo "somente sem o Partido Comunista pode haver uma nova China" e "abaixo o fascismo vermelho, derrube a tirania comunista" foram projetados em um arranha-céu em Chongqing, segundo trechos que circularam no X e foram verificados pela Reuters.

Uma postagem do dissidente Li Ying que apresentava o vídeo foi vista 18 milhões de vezes, de acordo com um contador no X.

Um vídeo separado publicado no X e verificado pela Reuters mostrou policiais em 29 de agosto invadindo o quarto de hotel vazio onde o projetor estava instalado.

Um chinês de Chongqing de 43 anos, chamado Qi Hong, disse ao New York Times que havia instalado o projetor em agosto, antes de deixar a China com sua esposa e filhas.

Ele afirmou que o projetor e uma câmera de vigilância dentro do quarto do hotel que filmou a entrada da polícia foram operados por ele remotamente do Reino Unido, e que as imagens foram transmitidas por 50 minutos antes de a polícia encontrar o projetor.

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Reuters não conseguiu entrar em contato com o departamento de segurança pública de Chongqing para comentar o assunto e não conseguiu contatar Qi. O protesto ocorreu dias antes do desfile militar em Pequim, que buscava mostrar o poder de Xi.

"O verdadeiro significado está na disposição contínua de cidadãos destemidos de criticar corajosamente e publicamente o líder chinês Xi Jinping e pedir reformas democráticas diante da crescente repressão do governo", disse Maya Wang, diretora associada para a Ásia da Human Rights Watch, em um comunicado.

Qi declarou ao New York Times que foi inspirado por outros protestos, incluindo um protesto com faixas em 2022 em Pequim antes de uma importante reunião do Partido Comunista e manifestações com "papel branco" contra o governo em todo o país contra as restrições da Covid no mesmo ano.

Qi disse que por muitos anos foi um trabalhador migrante no sul da China, onde sofreu maus-tratos e detenções ocasionais pela polícia, antes de se mudar para Pequim e abrir uma pequena empresa de comércio eletrônico.

Ele disse que ficou desiludido com o governo durante os rigorosos lockdowns da pandemia e quis protestar contra a "educação patriótica cega" nas escolas.

De acordo com Qi, seu irmão e sua mãe idosa, que permanecem na China, foram ameaçados pela polícia após o incidente.

As imagens do protesto não circularam na mídia social doméstica chinesa, que é censurada.