China faz desfile do Dia da Vitória e promete desenvolvimento pacífico

03/09/2025 18h21

O evento comemorativo começou com uma salva de 80 tiros, seguida por uma cerimônia solene de hasteamento da bandeira nacional e um coro do hino nacional. Helicópteros sobrevoaram a praça carregando faixas que diziam "A Justiça Prevalece", "A Paz Prevalece" e "O Povo Prevalece". 

Foram exibidos novos tanques, artilharia e outros equipamentos militares. O evento contou com a presença de mais de 10 mil soldados, mais de 100 aeronaves e centenas de armamentos terrestres. 

Os armamentos colocados em exibição incluíam equipamentos de inteligência não tripulados e equipamentos contra veículos aéreos não tripulados, mísseis hipersônicos, armas de energia dirigida e sistemas de interferência eletrônica.

Desfile militar do 80º aniversário da sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Foto: Liu Xu/Xinhua

Nova ordem mundial

Na última segunda-feira (1º), o presidente Xi Jinping propôs a criação da Iniciativa de Governança Global (IGG), possível embrião de uma nova ordem mundial. A proposta foi divulgada durante encontro com a presença de 20 líderes de países não ocidentais, incluindo o russo Vladimir Putin e o indiano Narendra Modi.

No discurso oficial da reunião, Xi Jinping destacou que a governança global estaria ameaçada pela "mentalidade da Guerra Fria, o hegemonismo e o protecionismo" que continuariam a "assombrar o mundo" após 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas (ONU).

 

*Com informações da Agência Xinhua

