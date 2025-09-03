Chefe do Pentágono sugere mais operações contra cartéis em breve

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta quarta-feira que operações militares contra os cartéis continuarão, preparando o terreno para uma campanha militar sustentada na América Latina, mesmo enquanto questões básicas sobre um ataque mortal contra uma embarcação da Venezuela permanecem sem resposta.

As Forças Armadas dos EUA mataram 11 pessoas na terça-feira em um ataque a uma embarcação da Venezuela que supostamente transportava narcóticos ilegais, na primeira operação conhecida desde o recente envio de navios de guerra pelo presidente Donald Trump para o sul do Caribe.

Pouco se sabe sobre o ataque, incluindo a justificativa legal utilizada para o ataque, ou mesmo quais drogas estavam a bordo, mas Hegseth disse que as operações continuarão.

"Temos recursos no ar, na água e em navios, porque essa é uma missão extremamente séria para nós, e ela não vai se encerrar com apenas esse ataque", afirmou Hegseth na Fox News.

"Qualquer outra pessoa que esteja traficando naquelas águas e que saibamos ser um terrorista designado pelo narcotráfico terá o mesmo destino", disse Hegseth.

Ele se recusou a fornecer detalhes sobre como a operação foi realizada, dizendo que eram confidenciais. Não se sabe se a embarcação foi destruída usando um drone ou torpedo ou talvez por algum outro meio.

Após o ataque de terça-feira, Trump disse que os militares dos EUA haviam identificado a tripulação como membros da gangue venezuelana Tren de Aragua, que os Estados Unidos designaram como grupo terrorista em fevereiro.

Mas, ainda assim, o próprio Pentágono não divulgou detalhes específicos sobre a tripulação e por que escolheu matar as pessoas a bordo.

MADURO DEVE ESTAR PREOCUPADO

A decisão de explodir um suposto navio de drogas que passava pelo Caribe, em vez de apreender o navio e prender sua tripulação, é altamente incomum e evoca memórias da luta dos EUA contra grupos militantes como a Al Qaeda.

Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o sul do Caribe nas últimas semanas, com o objetivo de cumprir a promessa de Trump de reprimir os cartéis de drogas.

Sete navios de guerra dos EUA, juntamente com um submarino de ataque rápido movido a energia nuclear, estão na região ou devem chegar lá em breve, transportando mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais.

Questionado sobre o relacionamento próximo da Venezuela com a China, Hegseth mirou no presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"A única pessoa que deveria estar preocupada é Nicolás Maduro, que é (...) efetivamente um chefão de um Estado narcotraficante", disse Hegseth.

(Reportagem de Idrees Ali, Phil Stewart e Susan Heavey)