Topo

Notícias

Chefe do Comitê de Comércio da UE diz ter dúvidas sobre acordo tarifário com EUA

Frankfurt

03/09/2025 17h36

O chefe do Comitê de Comércio do Parlamento Europeu disse nesta quarta-feira, 3, que tem "dúvidas" sobre aspectos do acordo comercial da União Europeia (UE) com os EUA e previu que o acordo pode ser emendado durante o processo de aprovação legislativa. "Muitas questões estão presentes, e acho que haverá algumas emendas", disse o presidente do Comitê, Bernd Lange, acrescentando que "eu e também alguns de meus colegas temos dúvidas sobre o acordo".

Lange não chegou a se opor abertamente ao acordo firmado em 27 de julho entre a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

O acordo teve uma recepção mista na Europa, com associações empresariais dizendo que impõe altos custos que dificultarão as exportações para os americanos. Von der Leyen afirma que isso reduzirá uma dolorosa tarifa de 27,5% sobre automóveis e trará estabilidade e previsibilidade para as empresas. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Vítimas de Jeffrey Epstein prometem divulgar lista com nomes de abusadores

Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

Whey e creatina: polícia de SP apreende 4.000 kg de produtos falsificados

'Tem gente ameaçando votar urgência para anistia na próxima semana', diz líder do PT

Auger-Aliassime elimina De Minaur e volta à semifinal do US Open

EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026

Governo pede investigação da Polícia Federal sobre fraudes no Seguro-Defeso

Segundo dia do julgamento de Bolsonaro tem declaração de amor à sogra e piadas de Dino

Conab fará leilões para escoamento de até 50 mil t de feijão