Califórnia, Oregon e Washington formam aliança de saúde em meio a tensões federais sobre vacinas

(Reuters) - Os Estados norte-americanos da Califórnia, Oregon e Washington disseram nesta quarta-feira que lançaram uma nova aliança de saúde para fornecer recomendações unificadas sobre vacinas em meio às crescentes tensões sobre as políticas federais de imunização e as diretrizes de saúde pública.

Sob a Aliança de Saúde da Costa Oeste, os Estados disseram que farão recomendações conjuntas sobre quem deve receber vacinas, informadas por associações médicas nacionais, mesmo que sejam divergentes das orientações federais.

Normalmente, o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP), um órgão consultivo federal do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, orienta sobre quem deve receber as vacinas e em que intervalos após a aprovação da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA).

"O ACIP continua sendo o órgão científico que orienta as recomendações de imunização neste país, e o HHS (Departamento de Saúde e Serviços Humanos) garantirá que a política seja baseada em evidências rigorosas e na ciência padrão-ouro, e não na política fracassada da pandemia", disse um porta-voz do HHS à Reuters.

As mudanças radicais na política federal de vacinas do secretário de saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., incluindo a retirada das recomendações da vacina contra a Covid para mulheres grávidas e crianças saudáveis em maio, levaram as organizações médicas e vários Estados a formular suas próprias recomendações antes da campanha de imunização do outono (no hemisfério norte) para evitar a perda de acesso às vacinas.

Especialistas em saúde, no entanto, afirmam que um padrão alternativo ao definido pelo governo federal poderia causar confusão entre provedores e pacientes.

"O desmantelamento da saúde pública e a demissão de líderes e conselheiros de saúde experientes e respeitados, juntamente com a falta de uso da ciência, dos dados e das evidências para melhorar a saúde de nossa nação, estão colocando vidas em risco", disse Erica Pan, autoridade de Saúde Pública do Estado da Califórnia.

Na semana passada, a chefe do CDC, Susan Monarez, foi demitida com menos de um mês no cargo, o que provocou ainda uma grande reformulação na liderança da principal agência de saúde pública do país, já que quatro autoridades se demitiram devido a mudanças em seu conselho consultivo de vacinas e outras políticas de vacinas.

Kennedy demitiu todos os membros do ACIP em junho, substituindo-os por conselheiros escolhidos a dedo, incluindo ativistas antivacina.

