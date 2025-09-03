Topo

Notícias

BRZ e Fica Empreendimentos vão estudar possível oferta de ações após combinação

03/09/2025 09h35

(Corrige no título para oferta de ações (não OPA)

SÃO PAULO (Reuters) -A BRZ Empreendimentos e Construções e a Fica Empreendimentos Imobiliários anunciaram nesta quarta-feira que vão avaliar alternativas para capitalização após uma combinação de negócios e que entre as opções está uma oferta pública de ações da companhia resultante.

A BRZ afirma ser a 11ª maior construtora do Brasil e a 6ª maior do segmento residencial econômico.

A Fica é uma incorporadora criada no início dos anos 2000 que retomou atividades em 2021 após uma troca de acionistas. A empresa é focada em empreendimentos residenciais de pequeno porte para média e baixa rendas na cidade de São Paulo.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

UE apresenta acordo comercial com Mercosul; oposição francesa diminui

Uso de milho para etanol nos EUA diminui 6% em julho, para 11,58 milhões de t

Houve afastamento entre Bolsonaro e Heleno no final do governo, diz defesa do ex-GSI

Microfone capta Putin e Xi discutindo transplantes de órgãos e imortalidade

STF: defesa de Heleno pede nulidade do julgamento por violação do sistema acusatório

Quem é TH Joias, deputado e joalheiro de famosos preso por ligação com o CV

'Medida precipitada', diz governador do TO sobre decisão de afastá-lo

Grécia aprova lei que criminaliza imigrantes irregulares e prevê 'retornos forçados'

'PIB deve desacelerar e corte de juros fica pra janeiro', avalia economista

Vencedora de concurso de beleza é achada em SP após sumiço de 3 semanas

STF retoma julgamento por tentativa de golpe e terá sustentação de defesa de Bolsonaro