BRZ e Fica Empreendimentos vão estudar possível oferta de ações após combinação

SÃO PAULO (Reuters) -A BRZ Empreendimentos e Construções e a Fica Empreendimentos Imobiliários anunciaram nesta quarta-feira que vão avaliar alternativas para capitalização após uma combinação de negócios e que entre as opções está uma oferta pública de ações da companhia resultante.

A BRZ afirma ser a 11ª maior construtora do Brasil e a 6ª maior do segmento residencial econômico.

A Fica é uma incorporadora criada no início dos anos 2000 que retomou atividades em 2021 após uma troca de acionistas. A empresa é focada em empreendimentos residenciais de pequeno porte para média e baixa rendas na cidade de São Paulo.

