Bostic, do Fed, diz que corte de 0,25 p.p nos juros este ano provavelmente se justifica

03/09/2025 11h48

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A inflação alta continua sendo o principal risco para o Federal Reserve dos EUA, embora as evidências de um mercado de trabalho mais fraco provavelmente ainda justifiquem um único corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros este ano, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, nesta quarta-feira.

Após quatro anos com a inflação acima da meta de 2% do Fed, "a estabilidade de preços continua sendo a principal preocupação", disse Bostic. "As implicações totais da política comercial ainda não estão claras. Não se sabe como a proposta de desregulamentação federal e as mudanças tributárias se manifestarão, nem até que ponto essas mudanças compensarão umas às outras."

Bostic disse que as empresas talvez não consigam evitar por muito mais tempo aumentar seus preços devido às tarifas de importação mais altas, com o impacto total podendo levar meses para se materializar.

Embora as contratações tenham desacelerado, o mesmo ocorreu com o crescimento da oferta de mão de obra, deixando os EUA ainda próximos do pleno emprego, disse Bostic.

Ainda assim, os riscos para as duas metas do Fed de 2% de inflação e emprego máximo estão mais próximos do equilíbrio, disse Bostic, enquanto "o mercado de trabalho está desacelerando o suficiente para que alguma flexibilização na política monetária -- provavelmente da ordem de 25 pontos-base -- seja apropriada ao longo do restante deste ano".

Bostic não tem voto na política monetária do Fed este ano. Mas sua opinião sobre a trajetória das taxas de juros reflete o debate em andamento no banco central dos EUA sobre as alternativas de se proteger contra um enfraquecimento mais sério do emprego com cortes nos juros a partir da próxima reunião de setembro, ou continuar mantendo a taxa de juros na atual faixa de 4,25% a 4,5% até que fique mais claro que a inflação diminuirá.

O Fed se reúne nos dias 16 e 17 de setembro, e os investidores atribuem uma probabilidade de aproximadamente 90% a um corte nas taxas nessa reunião.

