Topo

Notícias

Bolsonaro pode ficar todo o período do julgamento em casa, sem ir ao STF?

O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar no dia em que começou o seu julgamento no STF - Pedro Ladeira - 2.set.2025/Folhapress
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar no dia em que começou o seu julgamento no STF Imagem: Pedro Ladeira - 2.set.2025/Folhapress
do UOL

Maurício Businari

Colaboração para o UOL

03/09/2025 15h04

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não compareceu ao julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal). Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que presença não é obrigatória e ausência não prejudica a defesa.

O que aconteceu

Comparecimento presencial só é exigido por ordem judicial. Especialistas explicam que o réu só precisa estar presente em plenário se houver determinação específica do relator. "Se não houver nenhuma medida cautelar nesse sentido, ele não é obrigado a ir", diz o criminalista Jaime Fusco. O essencial, segundo ele, é que a defesa técnica esteja presente para acompanhar o julgamento e garantir o devido processo legal.

Relacionadas

Quando julgamento de Bolsonaro será retomado no STF? Veja datas e horários

6 pontos defendidos pelos advogados de Bolsonaro no julgamento do STF

Anistia e votações: o que rolou no Congresso enquanto foco estava no STF

Presença física não é condição para validade da condenação. A criminalista Pamela Villar, sócia do Salomi Advogados, afirma que o comparecimento do réu não é pressuposto de validade da ação penal. Ela diz que a presença pode ser dispensada, desde que o acusado esteja representado por advogados constituídos, como é o caso de Bolsonaro. "Não há qualquer prejuízo à ampla defesa", explica.

A ausência do réu também não pode ser usada como argumento contra ele. Para Jaime Fusco, isso violaria o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição. Ele explica que os ministros devem decidir com base nas provas e nas teses das partes, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil, que permite o chamado "livre convencimento motivado" — ou seja, a decisão deve ser fundamentada, mas não depende da presença física do réu.

Garantia da ampla defesa está no trabalho dos advogados. Segundo Fusco, que também é especialista em segurança pública, o que garante o contraditório é o pleno acesso dos advogados às provas e a possibilidade de argumentar em todas as etapas do processo. "Desde que tenha sido assegurada sua defesa técnica, não há qualquer irregularidade", afirma.

Precedentes confirmam legalidade da ausência. Villar cita o julgamento da Ação Penal 470, o caso do Mensalão, ocorrido entre 2012 e 2013, como exemplo de réus que foram julgados à distância. Ela lembra que houve condenações e absolvições com base nas provas dos autos, mesmo sem a presença de todos os acusados no plenário.

Leitura da sentença pode ocorrer mesmo sem o réu presente

Maioria dos juristas consultados afirma que, mesmo na leitura da sentença, a presença do réu não é obrigatória, se a defesa técnica estiver presente. Villar confirma: "Não há ilegalidade se a leitura da decisão for feita na ausência do acusado, desde que seu defensor esteja presente e ciente de todos os atos". O criminalista Antonio Gonçalves, no entanto, vê uma exceção: "Não é comum a leitura da sentença sem o réu. Embora não seja ilegal, a presença é recomendável nesse momento final".

Ausência não anula o julgamento. O criminalista Petter Ondeza conclui que o julgamento segue o devido processo legal mesmo sem o acusado no plenário. "O que assegura a legalidade é o respeito ao contraditório e à ampla defesa, não a presença física do réu", afirma. Gonçalves concorda e acrescenta: "O sistema jurídico brasileiro preza pelo conteúdo dos atos processuais, e não por formalismos teatrais. O foco deve estar na substância do julgamento, não na encenação".

Decisão de ficar em casa

O ex-presidente optou por seguir as sessões de casa, amparado por seus advogados. A defesa técnica está presente no plenário e autorizada a representá-lo durante todo o julgamento. A ausência foi previamente comunicada e não gerou contestação formal por parte da Corte.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro precisaria pedir com antecedência autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado em tempo integral. Além disso, Bolsonaro precisaria voltar para casa antes das 19h.

Bolsonaro ainda pode pedir a Moraes para comparecer nos outros dias. A Primeira Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo. O ex-presidente chegou a acompanhar o julgamento in loco quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia, em março.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Fenabrave: vendas de tratores sobem 17% em julho ante julho de 2024

A China mostra suas armas

EUA dizem a países para rejeitarem acordo da ONU sobre emissões de combustível de navios ou enfrentarão tarifas, dizem fontes

3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Deputado Mendonça Filho será relator da PEC da Segurança Pública

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes