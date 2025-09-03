Topo

Notícias

Bolsonaro está com saúde debilitada e não deve comparecer a julgamento no STF, diz advogado

03/09/2025 12h25

Por Luciana Magalhaes

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro está com a saúde "bastante debilitada" e não deverá comparecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar presencialmente o julgamento do processo em que é réu acusado de tentativa de golpe de Estado, disse à Reuters nesta quarta-feira o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que representa Bolsonaro.

"Não. Não virá, nenhum dos dias", disse o advogado. "(Bolsonaro está) com a saúde bastante debilitada, bastante inquieto com tudo o que acontece na vida dele, tanto do ponto de vista de sua saúde quanto de todo movimento político que se formou no Brasil, mas positivo, confiante e otimista", acrescentou.

A declaração de Cunha Bueno foi dada minutos depois que ele e o advogado Celso Vilardi, que também representa Bolsonaro, fizeram a sustentação oral da defesa do ex-presidente no plenário da Primeira Turma do STF, que julga o caso.

(Reportagem de Luciana Magalhães)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Rubio chega ao México para reunião com presidente após escalada dos EUA contra cartéis

Deputados minimizam desembarque do centrão: 'Vamos ter de conversar mais'

Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

6 pontos defendidos pelos advogados de Bolsonaro no julgamento do STF

Defesa de Braga Netto diz que delação é 'narrativa' e elogia Moraes

Jair Renan falta à Câmara de Camboriú para ficar com o pai, em Brasília

'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar

Lula almoça com Alcolumbre e ministros do União após anúncio de desembarque

Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

Bolsonaro está com saúde debilitada e não deve comparecer a julgamento no STF, diz advogado

Sete migrantes morrem em tentativa de cruzar o Mediterrâneo