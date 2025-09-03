Topo

Bolsas de NY fecham sem sinal único com dados fracos e Fed divergente, mas Alphabet salta 9%

03/09/2025 17h32

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 3. Dados fracos de emprego e indústria nos EUA e comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) impuseram alguma pressão sobre os negócios, que penalizou o Dow Jones, mas o salto de 9,14% da Alphabet ajudou a manter S&P 500 e Nasdaq no azul.

O Dow Jones fechou em queda de 0,06%, aos 45.270,86 pontos. O S&P 500 avançou 0,51%, nos 6.448,28 pontos e o Nasdaq ganhou 1,02%, encerrando em 21.497,73 pontos.

Investidores se desfizeram de papéis de setores como energia e financeira, em busca de tecnologia e comunicação, ajudados pelo alívio nos Treasuries. Em destaque, Alphabet - dona do Google - subiu após a Justiça dos EUA decidir que a big tech não precisará ser desmembrada. Apple também avançou (+3,81%) com a decisão, que permite ao Google continuar pagando para promover sua ferramenta de pesquisa no iPhone.

Apesar disso, sinais de cautela ainda imperaram em Wall Street, depois que o relatório Jolts e as encomendas à indústria apontaram para uma piora na atividade.

Também pesaram as divergências no Fed: o diretor Fed Christopher Waller defendeu que o BC corte juros este mês e disse ver espaço para múltiplas reduções nos próximos meses. Já presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que pode haver alguma flexibilização, provavelmente de 25 pontos-base, ao longo de 2025.

Alberto Musalem (Fed de St. Louis) e Neel Kashkari (Minneapolis) ponderaram sobre a alta de inflação versus o desaquecimento do mercado de trabalho.

Enquanto isso, a Disney cedeu 0,79% ao fechar um acordo de US$ 10 milhões por coleta ilegal de dados de crianças.

Já Macy's saltou mais de 20%, depois de superar em lucro e elevar seu guidance. A Salesforce (+1,42%) apresenta balanço corporativo hoje após o expediente.

