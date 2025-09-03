Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham mistas, com salto de juros ultralongos e quadro político japonês no radar

03/09/2025 06h25

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliavam um forte avanço nos rendimentos de títulos soberanos globais e incertezas política no Japão.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 0,88%, a 41.938,89 pontos, à medida que o juro do JGB de 30 anos atingiu máxima histórica de 3,292%, acompanhando um movimento de disparada nos rendimentos de títulos ultralongos que teve início na Europa e um dia após o secretário-geral do Partido Liberal Democrata (PLD), Hiroshi Moriyama, oferecer sua renúncia pela derrota eleitoral da sigla na eleição parlamentar de julho. O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, que está estremecido desde o revés eleitoral, não aceitou o pedido de renúncia de Moriyama.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,60% em Hong Kong, a 25.343,43 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,38% em Seul, a 3.184,42 pontos, e o Taiex subiu 0,35% em Taiwan, a 24.100,30 pontos.

Na China continental, o pregão foi negativo, com quedas de 1,16% do Xangai Composto, a 3.813,56 pontos, e de 1,41% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.380,30 pontos, apesar de dados animadores sobre expansão no setor de serviços.

Investidores na Ásia também seguem atentos a desdobramentos das tarifas do governo Trump, que foram consideradas ilegais por um tribunal de apelações nos EUA no fim da semana passada.

Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no vermelho pelo quarto pregão seguido, após pesquisa mostrar que o Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu em ritmo ameno no segundo trimestre. O S&P/ASX 200 caiu 1,82% hoje, a 8.738,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

