Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento do benefício

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm datas confirmadas, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os pagamentos costumam ser feitos nos dez últimos dias úteis do mês, com uma única exceção em dezembro, quando os depósitos são antecipados para que todos recebam antes do Natal, finalizando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

NIS final 1: 17/09

NIS final 2: 18/09

NIS final 3: 19/09

NIS final 4: 22/09

NIS final 5: 23/09

NIS final 6: 24/09

NIS final 7: 25/09

NIS final 8: 26/09

NIS final 9: 29/09

NIS final 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para cada bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para permanecer no Bolsa Família

Para continuar recebendo o auxílio, é necessário seguir algumas condições ligadas à educação e à saúde:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter a carteira de vacinação em dia, conforme orientações do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como ausência escolar ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental manter a regularidade para evitar bloqueios nos repasses.