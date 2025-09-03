BNDES aprova R$400 mi para Lwart expandir parque de rerrefino de óleo usado

SÃO PAULO (Reuters) - O BNDES aprovou empréstimo de R$400 milhões para a Lwart Soluções Ambientais expandir o parque produtivo de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado (Oluc), na cidade de Lençóis Paulista (SP), segundo comunicado do banco de fomento nesta quarta-feira.

O BNDES financiará mais de 50% do total orçado para o projeto, que prevê investimentos de R$713 milhões.

A Lwart pretende aumentar sua capacidade anual de processamento de Oluc em 144 mil metros cúbicos.

Segundo nota do banco, será a segunda maior empresa com capacidade de processamento do mundo.

Atualmente, a unidade processa cerca de 240 mil m³ de óleo lubrificante usado ou contaminado, que resultam em aproximadamente 178 mil m³ de óleo básico produzido.

(Por Rodrigo Viga Gaier)