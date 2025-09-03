Topo

Auxílio Gás 2025: veja calendário com as próximas datas de pagamento

Auxílio Gás de outubro: veja datas - Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo
03/09/2025 06h30

O pagamento do Auxílio Gás voltará a ser realizado pelo governo federal no mês de outubro. O benefício é concedido bimestralmente, sempre em meses pares. Nesta rodada, os depósitos ocorrerão entre 20 e 31 de outubro.

Calendário do Auxílio Gás - outubro de 2025

  • NIS final 1 - 20/10
  • NIS final 2 - 21/10
  • NIS final 3 - 22/10
  • NIS final 4 - 23/10
  • NIS final 5 - 24/10
  • NIS final 6 - 27/10
  • NIS final 7 - 28/10
  • NIS final 8 - 29/10
  • NIS final 9 - 30/10
  • NIS final 0 - 31/10

O que é o Auxílio Gás?

A iniciativa beneficia aproximadamente 5,4 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico, com a finalidade de reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento de quem tem baixa renda.

O valor transferido equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 quilos, definido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício pago foi de R$ 108 por domicílio.

Podem receber as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, além daquelas que já participam do Bolsa Família ou de outros programas sociais.

O repasse é feito em contas bancárias, seja corrente ou digital. Quando o beneficiário não possui conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser realizado em até 120 dias após a disponibilização do crédito.

