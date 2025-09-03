Topo

Notícias

Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia

03/09/2025 06h08

O Exército russo disparou mais de 500 drones e mísseis contra a Ucrânia em um novo ataque em larga escala na madrugada de quarta-feira, o que causou cortes significativos de energia elétrica, informaram as autoridades locais.

Correspondentes da AFP em Kiev ouviram explosões e o som dos sistemas de defesa antiaérea tentando conter os drones.

O ataque coincidiu com a visita do presidente russo Vladimir Putin à China, onde acompanho um desfile militar com seu anfitrião Xi Jinping e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Segundo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, com este novo ataque "Putin demonstra sua impunidade, algo que sem dúvida alguma exige uma resposta do mundo".

Um funcionário do governo da região norte de Chernihiv, Viacheslav Chaus, disse que quase 30.000 pessoas ficaram sem acesso à energia elétrica porque os drones atingiram "infraestruturas civis".

A Força Aérea ucraniana informou que Moscou disparou 502 drones e 24 mísseis. Autoridades do oeste do país disseram que os ataques deixaram feridos e tanto residências como infraestruturas civis foram atingidas.

As autoridades da região de Kirovogrado afirmaram que quatro funcionários do serviço ferroviário ficaram feridos no ataque.

bur-jbr/avl/pc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

'Nova política de vistos reflete exclusão', afirma advogada especializada em imigração nos EUA

UE inicia processo de ratificação de acordo com Mercosul apesar da relutância da França

Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia

EUA limitam envios de de ferramentas de fabricação de chips da TSMC para a China

Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje (3)? Como ver STF ao vivo

China exibe força militar com grande desfile em Pequim na presença de Putin e Kim Jong Un

'Saí chorando': mãe se arrepende, mas é impedida de trocar o nome da filha

Entenda por que as turbulências aéreas têm ficado cada vez mais recorrentes

2º dia de julgamento no STF tem defesa de Bolsonaro e ex-presidente em casa

Por que Bolsonaro está sendo julgado no STF e Lula foi na 1ª instância?

SP: trio é procurado por morte de mulher a socos e pontapés após festa punk