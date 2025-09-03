Topo

Assistir 2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF ao vivo: veja transmissão

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 09h20Atualizada em 03/09/2025 09h24

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser retomado hoje (3) no STF (Supremo Tribunal Federal). A sessão está prevista para começar às 9h e terá transmissão em tempo real pelo UOL (veja vídeo acima).

2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF: como e quando assistir

Sessões devem se estender até a próxima semana. O ministro do STF Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

  • 2/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 3/9 (quarta), às 9h (hoje)
  • 9/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 10/9 (quarta), às 9h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, a partir das 8h50, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

No primeiro dia, houve a leitura do relatório e a manifestação da PGR. Pela manhã, falaram o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República. À tarde, foi a vez das defesas iniciarem a apresentação de seus argumentos, que devem ser concluídos hoje.

Quais são as etapas do julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

  1. Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resumiu tudo o que ocorreu no processo;
  2. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresentou manifestação em que pediu a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  3. Manifestação das defesas: Cada advogado tem uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas será feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
  4. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  5. Voto dos demais ministros: A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do 'núcleo crucial'

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
  3. Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 2º dia

