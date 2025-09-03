Topo

Notícias

Após início de papado discreto, Leão XIV passa a opinar sobre temas políticos, sociais e humanitários

03/09/2025 14h43

Eleito em 8 de maio de 2025, Robert Francis Prevost está à frente da Igreja Católica há quatro meses. Até então, o primeiro papa americano da história mantinha um perfil relativamente discreto, entretanto, o pontífice começa a se pronunciar mais firmemente nos últimos dias. Nesta quarta-feira (3), o papa Leão XIV falou da "catástrofe humanitária" em curso no Sudão. Esta semana, ele chegou a pedir acolhimento às pessoas LGBTQIA+, além de ter tocado em temas sensíveis dos Estados Unidos. 

Com informações de Éric Senanque, correspondente da RFI no Vaticano, e da AFP

O papa Leão XIV não hesita em se expressar em sua língua materna. Isso facilita a comunicação com os Estados Unidos, como aconteceu no domingo (31), quando ele pediu o fim da "pandemia das armas de fogo", ao comentar um massacre em uma escola católica em Minneapolis, onde duas crianças foram mortas a tiros e 18 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 crianças. 

Palavras que chamaram especialmente a atenção de Colleen Dulle, correspondente no Vaticano da revista católica America: "Ele não disse, como se costuma dizer nos Estados Unidos, que a violência armada ou a saúde mental são problemas. Ele disse que as armas de fogo são o problema. Ele quebrou uma espécie de tabu, e isso é uma mensagem política que eu não esperava dele. Foi realmente um sinal forte direcionado ao seu próprio país". 

Pró-LGBTQIA+ e "anti-Trump"?

No dia 1º de setembro, Leão XIV também recebeu um jesuíta americano engajado há muito tempo no acolhimento de pessoas LGBTQ+ na Igreja: o padre James Martin, amigo do papa Francisco e rejeitado pelos setores mais conservadores.

A audiência privada com o padre James Martin aconteceu na biblioteca papal, no Palácio Apostólico, local onde normalmente são recebidos chefes de Estado ou autoridades religiosas importantes. Este é um sinal claro da importância que Leão XIV quis dar ao encontro. 

James Martin destaca que Leão XIV demonstra a mesma abertura que seu antecessor em relação à inclusão de pessoas LGBTQIA+ na Igreja - um tema conhecido por ser especialmente divisivo tanto dentro da instituição quanto no catolicismo americano. 

"A mensagem que ouvi do papa Leão é que ele vai continuar o legado do papa Francisco em sua abertura e acolhimento às pessoas LGBTQIA+. A ideia é dar continuidade ao legado de Francisco, tornar a Igreja mais atenta, acolhedora e inclusiva. O que ouvi foi uma mensagem de continuidade", afirmou James Martin após o encontro com o bispo de Roma. 

Leão XIV é visto ainda como "anti-Trump" por suas posições contrárias às do presidente americano. Ainda assim, como confidenciou o padre James Martin, o papa provavelmente não se vê como um opositor direto ao presidente dos Estados Unidos, mas sim como alguém que oferece outro modelo: o de um líder capaz de construir pontes e tratar as pessoas com respeito e dignidade. 

Sem medo de tocar em temas sensíveis

O pontífice fez um apelo nesta quarta-feira por uma "resposta coordenada" diante da "catástrofe humanitária" em curso no Sudão, país devastado por uma sangrenta guerra civil e atingido por um deslizamento de terra "devastador" ocorrido no domingo em Darfur. A tragédia, causada por chuvas torrenciais, provocou centenas de mortes, segundo a ONU. 

Desde 2023, o Sudão está devastado por uma guerra mortal entre o Exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF), provocando o que a ONU considera a "pior crise humanitária" contemporânea, com estado de fome declarado em várias regiões. A cidade sitiada de El-Fasher, no oeste do país, sofreu no fim de agosto a pior ofensiva até agora das forças paramilitares, que tentam tomá-la bombardeando uma população já faminta. O líder da Igreja Católica pediu que "os responsáveis e a comunidade internacional garantam o acesso aos corredores humanitários e implementem uma resposta coordenada para pôr fim a essa catástrofe humanitária". 

"Notícias trágicas chegam da região de Darfur (oeste do Sudão). Em El-Fasher, muitos civis estão presos na cidade, vítimas da fome e da violência", declarou o papa americano ao final de sua audiência geral semanal no Vaticano. 

"É hora de iniciar um diálogo sério, sincero e inclusivo entre as partes, para acabar com o conflito e devolver esperança, dignidade e paz ao povo sudanês", declarou o pontífice diante dos fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano. "E como se isso não bastasse, a propagação da cólera ameaça centenas de milhares de pessoas já exaustas", acrescentou o papa, dizendo-se "mais próximo do que nunca do povo sudanês". 

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

A China mostra suas armas

EUA dizem a países para rejeitarem acordo da ONU sobre emissões de combustível de navios ou enfrentarão tarifas, dizem fontes

3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

Cisjordânia vive escalada de tensões com Israel dias antes de possível oficialização do Estado palestino

Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP