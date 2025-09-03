Topo

Ao menos 29 mortos em naufrágio de barco na Nigéria

03/09/2025 18h37

Pelo menos 29 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com mais de 80 passageiros em um rio no centro-norte da Nigéria, informaram nesta quarta-feira (3) os serviços de emergência.

O acidente, ocorrido na manhã de terça-feira, foi causado por uma "sobrecarga da embarcação e uma colisão com um tronco", informou a Agência Estatal de Gestão de Emergências (Sema) em comunicado.

"Foram recuperados 29 corpos, duas pessoas continuam desaparecidas e cerca de 50 passageiros foram resgatados", indicou a agência.

Um funcionário da Cruz Vermelha, Abubakar Idris, confirmou à AFP o mesmo balanço.

"O barco transportava homens, mulheres e crianças quando naufragou", declarou Idris.

As vítimas navegavam pelo rio Malale após sair da aldeia Tugan Sule com destino à aldeia Dugga. Eles queriam apresentar suas condolências por um falecimento ocorrido alguns dias antes, segundo os serviços de emergência.

As operações continuam para localizar as pessoas desaparecidas, informou a Sema.

Os naufrágios em rios e afluentes da Nigéria, muito movimentados, são frequentes. Geralmente, ocorrem devido a embarcações sobrecarregadas, má manutenção ou descumprimento das normas de segurança.

© Agence France-Presse

