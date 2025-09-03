Anistia e votações: o que rolou no Congresso enquanto foco estava no STF

Enquanto o STF (Supremo Tribunal Federal) dava início ontem ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL), a oposição se movimentou no Congresso com atos em defesa do ex-presidente, governadores articularam a anistia e partidos do centrão oficializaram a ruptura com o governo Lula.

A audiência no Senado e as acusações contra Moraes

A oposição promoveu uma audiência pública no Senado em tom de desagravo a Jair Bolsonaro. Conduzida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a sessão foi transmitida também nas redes de políticos aliados e reuniu parlamentares contrários ao STF. O destaque foi o depoimento de Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que fez uma série de acusações contra o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo Tagliaferro, o magistrado teria utilizado a estrutura do TSE fora dos ritos judiciais para investigar bolsonaristas. Ele afirmou que Moraes "direcionou" investigações durante o período eleitoral e nos atos de 8 de Janeiro, ordenou pessoalmente levantamentos de dados e teria autorizado que a assessoria agisse com poder de polícia. O ex-assessor também falou em "maracutaia judicial" e acusou Moraes de tentar "denegrir a imagem de um polo político e exaltar outro".

Outro ponto levantado por Tagliaferro foi a suposta fraude na data de um relatório que embasou uma operação policial contra empresários em 2022. Segundo ele, o documento teria sido produzido apenas após os mandados, mas registrado no processo como se fosse anterior. O gabinete de Moraes rebateu afirmando que todos os relatórios foram oficiais, regulares e encaminhados à PGR.

Articulação pela anistia

Tarcísio de Freitas foi a Brasília articular a aprovação de um projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro. A movimentação, segundo aliados, faz parte da estratégia do Republicanos, partido do governador de São Paulo, para consolidá-lo como sucessor natural de Bolsonaro em 2026.

Tarcísio já admitiu que, caso eleito presidente, concederia indulto a Bolsonaro em seu primeiro ato. Agora, busca no Congresso apoio para aprovar a anistia, em coordenação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes do centrão. A presença do governador em Brasília coincidiu com o início do julgamento no STF, reforçando o contraste político entre a pressão institucional e a articulação legislativa.

Em um movimento de peso, as cúpulas do União Brasil e do PP anunciaram a saída oficial da federação União Progressista do governo federal. Os partidos determinaram que todos os seus parlamentares licenciados e ministros com mandato renunciem a cargos na Esplanada até 30 de setembro, segundo informação do jornal Folha de S.Paulo. A ordem atinge André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), mas preserva indicados políticos, como Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), ligado a Davi Alcolumbre.

Além da saída, as siglas declararam apoio explícito à anistia a Bolsonaro. A decisão foi lida em ato público por Antonio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP), e representa a consolidação de uma aliança do centrão com Tarcísio de Freitas.

Votações no Congresso

O dia também teve votações relevantes. O Senado aprovou um projeto para punir empresas de fachada com dívidas milionárias, impedindo-as de participar de licitações e concessões. A medida contou com apoio da Fazenda e da Receita.

Na Câmara, o Conselho de Ética abriu 14 processos contra dez deputados por quebra de decoro. A lista inclui os deputados Lindbergh Farias (PT), André Janones (Avante), Guilherme Boulos (PSOL) e Kim Kataguiri (União). As acusações envolvem desde ofensas verbais até agressões físicas no plenário.