Topo

Notícias

Ancelotti manterá Brasil com quatro atacantes em duelo contra o Chile

03/09/2025 16h32

Ancelotti adiantou o posicionamento de alguns atacantes na armação das jogadas.

"O João Pedro pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã [quinta, 4 de setembro], vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também", disse o técnico. "O Estêvão tem muita qualidade e pode jogar também por dentro. Como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinicius, Martinelli, também jogam muito bem por dentro. É o que pede o futebol moderno", concluiu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Acordei preocupado com a democracia', diz Haddad sobre Tarcísio e anistia

Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

PSIU: Justiça suspende fim do limite de barulho para shows e grandes eventos em SP

Haddad: tomara que saída de União Brasil e PP do governo não seja por anistia

MP do Equador acusa ex-funcionários de Correa de homicídio de presidenciável

Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

Messi ensaia despedida em casa diante de uma esperançosa Venezuela

Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

Wall Street se beneficia de alta das ações tecnológicas

Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas do acidente em Lisboa

Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins