Alvo de investigação, governador do Tocantins é afastado do cargo

03/09/2025 10h53

Operação

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, mais de 200 policiais federais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas e Araguaína, no Tocantins, e também no Distrito Federal, em Imperatriz (MA) e João Pessoa (PB).

De acordo com a PF, o objetivo da nova fase da Operação Fames-19 é "aprofundar as investigações sobre o desvio de recursos públicos voltados ao enfrentamento da pandemia de covid-19", reunir novos elementos sobre o possível "uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos". As investigações, sigilosas, tramitam no STJ.

Mais de um ano após deflagrar a primeira fase da operação, a PF garante já ter reunido "fortes indícios" de que, entre os anos de 2020 e 2021, os investigados se aproveitaram do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas, entre outros itens.

Segundo os investigadores responsáveis por apurar as suspeitas, foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado superior a R$ 73 milhões aos cofres públicos. Os valores supostamente desviados teriam sido ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

Consultado pela Agência Brasil, o governo do Tocantins ainda não se pronunciou a respeito das suspeitas e do afastamento de Barbosa do cargo.

