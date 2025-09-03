Topo

Notícias

AIEA diz que Irã acelerou seu ritmo de produção de urânio

03/09/2025 12h11

O Irã acelerou o ritmo de produção de suas reservas de urânio enriquecido a 60%, um limiar que se aproxima dos 90% necessários para fabricar uma arma nuclear, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), consultado pela AFP nesta quarta-feira (3).

A agência de vigilância nuclear das Nações Unidas informou que, em 13 de junho de 2025, data que corresponde ao início da guerra de 12 dias desencadeada por um ataque israelense contra o Irã, o total chegava a 440,9 kg, o que supõe um aumento de 32,3 kg em relação a 17 de maio.

Após este conflito com Israel, o Irã cessou a cooperação com a AIEA, que qualificou esta decisão, nesta quarta-feira, de "profundamente lamentável".

kym/tw/hgs/mb/mvv/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Português que ofereceu R$ 3.000 por morte de brasileiros é denunciado ao MP

Se julgamento for jurídico, não há por que condenar Bolsonaro, diz advogado do ex-presidente

Exportadores de soja dos EUA reportam vendas de 185 mil t às Filipinas

Rubio chega ao México para reunião com presidente após escalada dos EUA contra cartéis

Deputados minimizam desembarque do centrão: 'Vamos ter de conversar mais'

Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

6 pontos defendidos pelos advogados de Bolsonaro no julgamento do STF

Defesa de Braga Netto diz que delação é 'narrativa' e elogia Moraes

Jair Renan falta à Câmara de Camboriú para ficar com o pai, em Brasília

'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar

Lula almoça com Alcolumbre e ministros do União após anúncio de desembarque