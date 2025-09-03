África do Sul emite certificação para a família E-Jets E2 da Embraer

A Autoridade de Aviação Civil da África do Sul emitiu Certificação de Aceitação de Tipo para a família de E-Jets E2 da Embraer. O anúncio segue a informação de uma expansão da frota da Airlink, a principal companhia aérea da África do Sul, que finalizou recentemente um contrato de leasing com a Azorra para dez novos jatos Embraer E195-E2. As primeiras entregas são esperadas ainda este ano e devem ser concluídas até 2027.

A Pratt & Whitney, parceira de motores da Embraer, apoiou de perto o processo de aceitação. Os motores PW1900G de próxima geração do E2 foram certificados em paralelo na África do Sul.

"Esta certificação abre novas oportunidades para a aeronave, que já alcançou sucesso significativo em todo o mundo", afirma o vice-presidente sênior para África e Oriente Médio da Embraer Aviação Comercial, Stephan Hannemann.

Segundo a Embraer, o E190-E2 e o E195-E2 são as aeronaves de corredor único mais eficientes em termos de combustível, oferecendo uma melhoria de 17,3% e 29% na eficiência por assento, respectivamente, em comparação com a geração anterior de E-Jets.