Advogado de Bolsonaro diz em julgamento que ex-presidente não atentou contra Estado Democrático de Direito

BRASÍLIA (Reuters) - O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira em sua sustentação oral no julgamento da tentativa de golpe de Estado que Bolsonaro não atentou contra o Estado Democrático de Direito.

Em sua fala, Vilardi também argumentou que o direito de defesa de Bolsonaro foi cerceado e afirmou que a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, não deve ser aproveitada no processo.

(Reportagem de Ricardo Brito)