Acordo comercial UE-Mercosul está indo na direção certa, diz ministro do Comércio da França

03/09/2025 08h47

PARIS (Reuters) - O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul está indo na direção certa, disse o ministro do Comércio da França, Laurent Saint-Martin, em um post nesta quarta-feira na plataforma de mídia social X, acrescentando que a França examinará a proposta em detalhes

"Hoje, a Comissão apresentou um pacote sobre o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul, que inclui, principalmente, o princípio de uma cláusula de salvaguarda reforçada para produtos agrícolas. Esse é um passo na direção certa", afirmou ele.

(Reportagem de Gus Trompiz e Makini Brice)

