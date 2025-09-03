Topo

Notícias

'Acordei preocupado com a democracia', diz Haddad sobre Tarcísio e anistia

do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 19h25Atualizada em 03/09/2025 19h59

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que acordou "preocupado com a democracia", em referência à articulação por uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está sendo julgado pelo STF por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

"Acordei preocupado com a democracia", disse o ministro em entrevista à RedeTV. "Você vê que hoje, no Brasil, há pessoas que não tem apreço pela democracia", afirmou.

Haddad criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disse não confiar na Justiça. O ministro enumerou as razões pelas quais está preocupado: "Quando você vê que o governador de São Paulo não confia nas instituições, não confia na Justiça, que [defende] que tem que perdoar quem tentou golpe de Estado e quando vê a mobilização de partidos ultraconservadores no Congresso".

Relacionadas

PF encontrou R$ 32 mil em dinheiro no gabinete do governador do Tocantins

O que foi o caso Dreyfus, que Flávio Bolsonaro compara ao julgamento do pai

Defesas de Braga Netto e Bolsonaro atacam delação de Cid: 'Desfaçatez'

Tarcísio afirmou que sua primeira medida se for eleito presidente da República será conceder um indulto a Bolsonaro. "Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado [...] Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto", afirmou ele, em entrevista ao Diário do Grande ABC.

Governador rasgou "fantasia" de político de centro, criticou o ministro. "Tenho ouvido muitos comentários de analistas, mas rasgou-se a fantasia [do Tarcísio]. Todo mundo queria apresentá-lo como uma pessoa de centro, não era um bolsonarista. Estava só contando os dias para ser desmentido porque não existe isso. Não existe. Foi ministro do cara e foi eleito governador pela mão da pessoa, então você depende dele".

Indulto ou anistia a Bolsonaro levaria população a entender que tentar golpe foi "legítimo", segundo Haddad. "Você colocar em dúvida o resultado das eleições, você coloca em dúvida não ter havido a transmissão de um cargo, em que um presidente [Bolsonaro] saiu do país. São rituais democráticos que precisam ser observados porque têm um simbolismo importante."

Quando tomei conhecimento do noticiário, dos bastidores e do que está acontecendo, fiquei preocupado que as futuras gerações tivessem a certeza de que vão viver em um país em que as liberdades democráticas não estão ameaçadas.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Articulação de Tarcísio para aprovar anistia

Tarcísio foi para Brasília e tomou para si a articulação do projeto da anistia. Nesta quarta, ele se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na volta para São Paulo, jantará com o pastor Silas Malafaia e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que insiste desde 2023 na aprovação da anistia.

A oposição afirma que o engajamento de Tarcísio está sendo decisivo na tentativa de pautar o projeto. O contexto político indica uma união da direita. Nesta semana, a União Progressista, maior força política do Brasil, que tem o senador Ciro Nogueira (PP-PI) como copresidente, anunciou o desembarque do governo Lula e a entrega de seus quatro ministérios.

A intenção da direita é votar a anistia num único dia. Haveria a aprovação da urgência, o que dispensaria a proposta de passar por comissões. Na sequência, o projeto iria a plenário, onde a oposição acredita ter mais de 300 votos —são necessários 257 para a aprovação.

!-- inicio iframe youtube-->

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

TJSP suspende lei que liberava som alto em grandes eventos e shows em SP

Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Justiça peruana condena ex-presidente Toledo a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Como foi o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro

Justiça derruba decreto de Nunes e obriga Prefeitura a regulamentar mototáxis em até 90 dias

Câmara aprova 'SUS da Educação'; veja os principais pontos

Haddad: Tarcísio rasgou a fantasia de uma pessoa de centro

Aposta do PR acerta Lotomania e ganha R$ 3,9 milhões; veja números

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; confira dezenas

É falso que Maduro se escondeu na embaixada da China em Caracas

Dupla Sena acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; confira dezenas sorteadas