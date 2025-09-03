Topo

Notícias

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

03/09/2025 15h47

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, assegurou nesta quarta-feira (3) que continuarão os ataques contra os cartéis de drogas depois que seu país afirmou ter destruído uma embarcação no Caribe que supostamente pertencia ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.

O presidente Donald Trump "a fez explodir e isso acontecerá novamente. Talvez esteja acontecendo neste exato momento", afirmou Rubio em coletiva de imprensa na Cidade do México após se reunir com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para tratar da cooperação em matéria de segurança.

sct/acc/axm/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

Cisjordânia vive escalada de tensões com Israel dias antes de possível oficialização do Estado palestino

Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP

Várias mortes e feridos graves em um acidente de funicular em Lisboa, informa presidente de Portugal

Califórnia, Oregon e Washington formam aliança de saúde em meio a tensões federais sobre vacinas

Conab compra 15,5 mil t de milho para estoques do ProVB

Geórgia intensifica repressão e prepara proibição de partidos de oposição

PF encontrou R$ 32 mil em dinheiro no gabinete do governador do Tocantins