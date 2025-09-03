Ações da Alphabet saltam com decisão do tribunal dos EUA, que ameniza as preocupações antitruste

(Reuters) - A Alphabet , controladora do Google, avançava 6% nas negociações pré-mercado nesta quarta-feira, depois que um juiz federal dos EUA poupou a empresa de uma separação forçada em um caso antitruste, marcando um momento crucial para a gigante da tecnologia, cujo domínio nos ecossistemas de busca e dispositivos móveis há muito tempo é alvo de escrutínio.

A decisão do juiz Amit Mehta permite que o Google mantenha o controle de seu navegador Chrome e do sistema operacional móvel Android, ao mesmo tempo em que impede determinados contratos exclusivos com fabricantes de dispositivos e desenvolvedores de navegadores. O Google pode continuar a fazer pagamentos a parceiros como a Apple para destacar seu mecanismo de busca, uma prática fundamental para seu domínio nas pesquisas online.

As ações da Apple subiam 2,6% antes da abertura do pregão.

A decisão elimina um importante obstáculo regulatório que pesava sobre a avaliação da Alphabet, com analistas observando que a empresa havia sido negociada com um desconto em relação a seus pares em meio a temores de uma venda forçada.

O governo dos EUA processou o Google em 2020, alegando que a empresa mantinha ilegalmente um monopólio sobre as ferramentas de pesquisa por meio de acordos de exclusão com fabricantes de dispositivos e desenvolvedores de navegadores.

O mesmo juiz decidiu no ano passado que o Google violou as leis antitruste, mas se recusou a ordenar uma divisão da empresa, citando o surgimento de ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT como concorrência emergente.

(Reportagem de Rashika Singh)