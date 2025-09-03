Topo

Ações chinesas caem com setor de defesa liderando quedas

03/09/2025 06h24

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas registraram a maior queda em uma semana nesta quarta-feira, lideradas por um recuo no setor de defesa, já que os investidores realizaram lucros após o desfile militar.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,2%, sua maior desvalorização em um único dia desde 27 de agosto, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,7%, depois de atingir nova máxima de 3 anos e meio na sessão anterior. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,6%.

As quedas foram generalizadas, com o setor de defesa e as ações relacionadas à defesa entre os que mais perderam, caindo 6,1% e 6,8%, respectivamente.

O maior desfile militar da China, organizado pelo presidente Xi Jinping para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, foi concluído na manhã desta quarta-feira. Os equipamentos militares mais recentes do país, como mísseis, tanques e drones, estavam em exibição.

Os mercados, em grande parte, ignoraram uma pesquisa do setor privado que mostrou que a atividade de serviços da China expandiu-se no ritmo mais rápido em 15 meses em agosto.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,88%, a 41.938 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,60%, a 25.343 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,16%, a 3.813 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,68%, a 4.459 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,38%, a 3.184 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,35%, a 24.100 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,20%, a 4.289 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 1,82%, a 8.738 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

