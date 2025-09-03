Acidente com bondinho em Lisboa deixa ao menos 15 mortos - Elevador da Glória desceu ladeira íngrime da capital portuguesa em alta velocidade e tombou em uma curva. Governo português decreta luto nacional.Pelo menos 15 pessoas morreram e 18 ficaram feridas nesta quarta-feira (03/09) após o Elevador da Glória, uma popular atração turística de Lisboa, descarrilar, segundo a Polícia de Segurança Pública.

O Instituto Nacional de Emergências Médicas informou que cinco dos feridos estão em estado grave, incluindo uma criança.

Alguns dos feridos são estrangeiros, mas o número exato é desconhecido. O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, afirmou que nenhum deles é brasileiro.

O que se sabe sobre o acidente?

O funicular, usado tanto por moradores quanto por turistas, descarrilou às 18h05 do horário local (14h05 em Brasília), por motivos ainda não esclarecidos.

Imagens mostram que o bondinho capotou em um local onde o trilho faz uma curva e ficou gravemente danificado, com suas laterais e parte superior amassadas.

De acordo com testemunhas que falaram com a mídia local, o bondinho desceu a colina aparentemente fora de controle e colidiu com um prédio.

Uma investigação sobre as causas do acidente foi iniciada. Há duas hipóteses circulando na mídia portuguesa: rompimento de um cabo de tração e falha nos freios.

O governo português decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira.

Políticos oferecem condolências

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, chamou o acidente de "tragédia sem precedentes".

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu suas condolências às famílias afetadas. "O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", afirmou.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também ofereceu suas condolências. "É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso Elevador da Glória", escreveu ela em português no X.

O que é o Elevador da Glória?

Inaugurado em 1885, ele liga uma área do centro de Lisboa, perto da Praça dos Restauradores, ao Bairro Alto, famoso pela sua animada vida noturna.

Os dois bondinhos, com capacidade para cerca de 40 pessoas cada, estão ligadas às extremidades opostas de um cabo de tração, e os motores elétricos nas carruagens fornecem a tração.

A linha da Glória é uma das três linhas de funicular operadas pela empresa municipal de transporte público Carris. De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, a linha Gloria transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano.

bl (AP, AFP, Reuters)