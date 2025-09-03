Topo

Notícias

Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 7,181 milhões em julho, mostra Jolts

São Paulo

03/09/2025 11h10

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 7,181 milhões em julho, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta quarta-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam a criação de 7,373 milhões de vagas no período.

O número de junho, por sua vez, foi revisado para baixo, de 7,437 milhões para 7,357 milhões de vagas.

