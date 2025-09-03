Topo

A China mostra suas armas

Mega desfile militar: China mostra míssil que pode atingir qualquer ponto do planeta - Greg Baker/AFP
03/09/2025 16h30

Xi exibe poder e alianças em desfile de Pequim

  • Exibição de poder: no aniversário de 80 anos da rendição japonesa, Xi Jinping disse que a humanidade precisa escolher entre paz e guerra. Diante de 50 mil pessoas e 26 líderes estrangeiros, a China mostrou mísseis hipersônicos, drones e até um "lobo robô", em cerimônia que terminou com a soltura de 80 mil pombas brancas.
  • Aliança com párias: Vladimir Putin e Kim Jong Un, cercados por líderes do Irã e Mianmar, sentaram ao lado de Xi; o Ocidente não enviou representantes, exceto líderes da Eslováquia e Sérvia, reforçando o isolamento das democracias na cerimônia.
  • Mensagem geopolítica: analistas veem o evento como sinal de um bloco anti?Estados Unidos; Xi repetiu saudações a Putin e Kim, exaltou o papel da China na Segunda Guerra e indicou que cooperação com Rússia e Coreia do Norte é peça?chave de sua estratégia.

Rússia lança ataque massivo de drones na Ucrânia

  • Ataque em massa: na madrugada de 3 de setembro, as forças russas lançaram 502 drones e 24 mísseis contra a Ucrânia; a defesa ucraniana abateu 451 alvos, mas 14 localidades foram atingidas e mais de 30 trens sofreram atrasos.
  • Defesa ativa: unidades de artilharia antiaérea, aviação e guerra eletrônica derrubaram a maioria dos Shahed e mísseis Kalibr e Kh?101; sirenes soaram em todo o país e moradores foram orientados a permanecer em abrigos.
  • Infraestrutura afetada: explosões danificaram casas, escolas e a rede de energia em regiões como Khmelnytskyi, enquanto o ataque contínuo obrigou autoridades a suspender aulas e a restringir transporte ferroviário.

EUA prometem mais ataques a cartéis após operação letal

  • Operação letal: militares dos Estados Unidos mataram 11 ocupantes de um barco venezuelano suspeito de transportar drogas; o ataque, primeira operação após o envio de navios ao Caribe, levantou questões sobre a legalidade da ação.
  • Campanha contínua: o secretário de Defesa Pete Hegseth afirmou que mais operações contra cartéis virão; sete navios de guerra, um submarino e 4?500 fuzileiros navais foram mobilizados para a missão de combate ao narcotráfico.
  • Polêmica jurídica: especialistas em direito internacional classificaram o ataque como violação da lei por ocorrer em águas internacionais; Trump disse que as vítimas eram do grupo Tren de Aragua, mas o governo não divulgou detalhes.

Inundações forçam êxodo histórico no Paquistão

  • Evacuação recorde: quase 300?000 pessoas foram removidas em 48 horas e 1,3 milhão no último mês no Punjab paquistanês, depois que a Índia liberou água de represas; aldeias inteiras ficaram submersas. Leia reportagem (em inglês) na Al Jazeera.
  • Crise humanitária: mais de 3,3 milhões de pessoas em 33 mil aldeias perderam suas casas; muitos vivem em acampamentos sem comida, água potável ou banheiros, e doenças se espalham.
  • Resposta oficial: equipes de resgate utilizam barcos e drones para entregar alimentos; a chefe de governo Maryam Nawaz prometeu indenizações, enquanto chuvas também mataram 30 pessoas no lado indiano.

Bomba mata 11 em comício na cidade paquistanesa de Quetta

  • Ataque mortal: uma bomba explodiu na área de estacionamento de um comício em Quetta, no Baluchistão, matando 11 pessoas e ferindo 30; o evento homenageava o ex?ministro Ataullah Mengal.
  • Reivindicação de responsabilidade: o grupo Estado Islâmico assumiu o ataque; Akhtar Mengal, filho do homenageado e líder local, escapou ileso.
  • Região instável: autoridades acreditam que a explosão possa ter sido um atentado suicida; Quetta fica em área onde atuam insurgentes islamitas e separatistas, e ataques a bases militares são frequentes.

Relatório revela destino desigual de rinocerontes

  • Recuperação tímida: um estudo mostra que a população de rinocerontes indiano e preto registram crescimento graças à vigilância e à participação comunitária; Índia e Nepal somam cerca de 4?075 rinocerontes de um chifre. Veja reportagem (texto em inglês) do Mongabay.
  • Espécies em perigo: três das cinco espécies de rinoceronte ainda declinam; o rinoceronte?branco africano atingiu o nível mais baixo em duas décadas, enquanto javanês e sumatrense beiram a extinção.
  • Pedido de ação: especialistas defendem cooperação internacional, inteligência contra caçadores e penas mais duras para traficantes de chifres, além de reforço a programas de conservação comunitária.

