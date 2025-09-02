Topo

Yago Dora é campeão mundial de surfe

02/09/2025 08h30

O brasileiro Yago Dora se tornou campeão mundial de surfe ao vencer as finais da World Surf League (WSL), etapa que reuniu a elite da modalidade em Cloudbreak, Fiji. 

Depois de terminar a temporada regular como líder, Dora venceu na final o americano Griffin Colapinto (15,66 a 12,33), confirmando o domínio do surfe brasileiro na última década.

Aos 29 anos, Dora é o quinto surfista do Brasil a conquistar o título mundial, após Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022, 2023).

Dora sucede como campeão o havaiano John John Florence, único surfista de fora do país que conseguiu vencer a WSL no período da "Brazilian Storm", com três títulos (2016, 2017 e 2024).

Entre as mulheres, a jovem australiana Molly Picklum derrotou na final a atual campeã olímpica, a americana Caroline Marks, e conquistou seu primeiro título mundial.

