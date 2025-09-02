Topo

Xi Jinping recebe "velho amigo" Putin e norte-coreano Kim em desafio ao Ocidente

02/09/2025 09h40

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, reuniu seus colegas da Rússia e da Coreia do Norte em Pequim pela primeira vez nesta terça-feira, em uma demonstração de solidariedade com os países rejeitados pelo Ocidente por seu papel na pior guerra da Europa em 80 anos.

Xi recebeu Vladimir Putin para conversas no Grande Salão do Povo e depois em sua residência pessoal, chamando-o de "velho amigo". Poucas horas depois, o trem blindado de Kim Jong Un foi visto por uma testemunha da Reuters chegando à capital chinesa.

Os três devem ocupar o centro do palco em um grande desfile militar na quarta-feira em que o presidente chinês exibirá sua visão de uma nova ordem global, no momento em que as políticas "America First" do presidente dos EUA, Donald Trump, abalam as alianças ocidentais.

Além da pompa, os analistas estão observando se o trio pode sinalizar relações de defesa mais próximas após um pacto assinado pela Rússia e pela Coreia do Norte em junho de 2024, e uma aliança semelhante entre Pequim e Pyongyang, um resultado que pode alterar o cálculo militar na região Ásia-Pacífico.

Isso também seria um golpe para Trump, que tem exaltado suas relações estreitas com Putin, Xi e Kim e promovido suas credenciais de pacificador enquanto a guerra de três anos e meio da Rússia com a Ucrânia continua.

Em um ataque velado a esse rival do outro lado do Oceano Pacífico na segunda-feira, Xi disse em uma cúpula de mais de 20 líderes de países não ocidentais: "Precisamos continuar a tomar uma posição clara contra o hegemonismo e a política de poder."

Xi também conversou na segunda-feira com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, cujo país foi alvo de Trump por causa de suas compras de petróleo russo, consideradas como ajuda para financiar o esforço de guerra de Putin.

O secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, chamou a cúpula de "performativa" e acusou a China e a Índia, os maiores compradores do petróleo russo, de serem "maus atores" por alimentarem a guerra da Rússia.

Enquanto Putin e Xi se reuniam, a russa Gazprom e a China National Petroleum Corporation assinaram um acordo para aumentar o fornecimento de gás e redigiram um acordo sobre um novo gasoduto que poderia abastecer a China por 30 anos.

Mais tarde, os líderes se retiraram para a residência pessoal do presidente chinês para continuar as conversas. Putin e Kim também podem realizar uma reunião após a chegada de Kim, informou a agência de notícias estatal russa Tass.

ALARME

Em um momento em que Trump está de olho em um Prêmio Nobel da Paz, qualquer nova concentração de poder militar no Oriente que inclua a Rússia soará como um alarme para o Ocidente.

"Exercícios militares trilaterais entre Rússia, China e Coreia do Norte parecem quase inevitáveis", escreveu Youngjun Kim, analista do National Bureau of Asian Research, com sede nos EUA, em março, citando como o conflito na Ucrânia aproximou Moscou e Pyongyang.

"Até alguns anos atrás, a China e a Rússia eram parceiras importantes na imposição de sanções internacionais à Coreia do Norte por seus testes nucleares e de mísseis... (elas) agora são parceiras militares em potencial da República Popular Democrática da Coreia durante uma crise na península coreana", acrescentou, usando o nome oficial do país diplomaticamente isolado.

Kim é um ator importante no conflito na Ucrânia: o líder norte-coreano forneceu mais de 15.000 soldados para apoiar a guerra de Putin.

Em 2024, ele também recebeu o líder russo em Pyongyang - a primeira cúpula desse tipo em 24 anos - em um movimento amplamente interpretado como uma afronta a Xi e uma tentativa de aliviar seu status de pária, reduzindo a dependência da Coreia do Norte em relação à China.

Cerca de 600 soldados norte-coreanos foram mortos lutando pela Rússia na região de Kursk, de acordo com a agência de inteligência da Coreia do Sul, que acredita que Pyongyang esteja planejando outra mobilização.

(Reportagem de Joe Cash, em Pequim, e Lidia Kelly, em Melbourne)

