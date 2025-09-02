Topo

Notícias

William Pulte divulga vídeo que supostamente comprovaria fraude imobiliária de diretora do Fed

São Paulo

02/09/2025 12h58

O presidente do Conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, publicou no X um vídeo em que, segundo ele, "prova que a 'RESIDÊNCIA PRINCIPAL' declarada pela diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook está sendo ALUGADA para inquilinos".

Na gravação, o autointitulado jornalista independente Charlie LeDuff aparece diante de uma suposta residência de Cook e conversa com um suposto morador que não abre a porta. De dentro da casa, sem aparecer, a pessoa afirma não ser proprietária do imóvel, mas apenas locatária. "Cook RECENTEMENTE AFIRMOU ao governo dos EUA que se tratava de sua RESIDÊNCIA PESSOAL, mas ela está alugando o imóvel?", questionou Pulte no X, na mesma publicação do vídeo.

Pouco antes, também no X, ele já havia classificado o material como uma "grande notícia" sobre Cook.

Mais cedo, em entrevista à Fox Business, Pulte voltou a sugerir que a diretora do Fed estaria envolvida em uma suposta fraude hipotecária - denúncia feita por ele e que levou o presidente Donald Trump a anunciar a demissão de Cook na semana passada, o que levou as partes a uma disputa judicial. "Trump está absolutamente correto em pressionar o Fed", afirmou.

