Topo

Notícias

Wall Street fecha em baixa diante de incerteza comercial

02/09/2025 18h01

A bolsa de Nova York fechou no negativo nesta terça-feira (2), devido ao ressurgimento da incerteza comercial e à cautela dos investidores antes da publicação de dados sobre o emprego nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones cedeu 0,55%, o Nasdaq recuou 0,82% e o S&P 500 caiu 0,69%.

A praça americana está "imersa novamente nessa confusão geral" em relação à política comercial dos Estados Unidos, comentou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Em um revés importante para Donald Trump, um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou na sexta-feira que grande parte das tarifas que ele impôs eram ilegais.

Não são afetadas as tarifas adicionais que impactam setores específicos (automóveis, aço, alumínio, cobre).

Trump levará o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos para resolver o litígio em última instância.

"Isso apenas adia o desfecho da guerra comercial", lamenta Hogan. Esse "obstáculo" minou claramente os principais índices de Wall Street "depois de quatro meses consecutivos de rendimentos positivos", acrescenta o analista.

O relatório de emprego será divulgado na sexta-feira.

ni/nth/mel/mr/mar/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Wall Street fecha em baixa diante de incerteza comercial

Defesa de Garnier passa 20 minutos elogiando ministros e contando histórias

Tocou aí? SP vai enviar 700 alertas para celulares com queixa de roubo

Davi Alcolumbre: não há prazo para deliberarmos pedido de impeachment de Moraes

Alcaraz despacha Lehecka e avança à semifinal do US Open

Em meio a tensão com Trump, Maduro exibe celular Huawei dado por Xi Jinping

Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 20,28%, diz USDA

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório