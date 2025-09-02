Topo

Wall Street fecha em baixa conforme decisão sobre tarifas de Trump provoca temores

02/09/2025 17h17

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street iniciou o mês de setembro com uma queda acentuada nesta terça-feira, com investidores avaliando a legalidade das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que um tribunal federal de apelações considerou ilegal a maioria de suas tarifas abrangentes.

Um tribunal de apelações dos EUA decidiu na sexta-feira que a maioria das tarifas de Trump são ilegais, mas permitiu que permaneçam em vigor até 14 de outubro. Nesta terça-feira, Trump disse que seu governo solicitará à Suprema Corte uma decisão rápida sobre as taxas de importação.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,70%, para 6.414,95 pontos. O6 índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,81%, para 21.278,86 pontos. O Dow Jones caiu 0,56%, para 45.288,86 pontos.

